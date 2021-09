Protezione civile, dalla regione contributi per i volontari

Contributi per la Protezione civile. La Regione Lombardia ha stanziato 186.000 euro destinati ai dodici Coordinamenti provinciali del Volontariato della Lombardia. Alla provincia di Como vanno 12.800 euro. Lo ha deciso la Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Territorio e Protezione civile, stabilendo i criteri per l’assegnazione dei fondi liberi dell’avanzo di amministrazione per l’anno 2021. I contributi sono calcolati con una quota fissa e una variabile. Il contributo economico darà la possibilità ai Comitati di gestire operativamente il coordinamento del volontariato di Protezione civile a supporto delle Province.