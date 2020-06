Punti prelievo, da lunedì si accede solo con prenotazione

A partire da lunedì 8 giugno l’accesso ai Punti Prelievo di Asst Lariana sarà consentito solo previa prenotazione. Le prenotazioni possono essere effettuate attraverso il call center regionale (contattando il numero verde 800 638 638 da numero fisso; da cellulare contattando lo 02/999599 a pagamento al costo previsto dal proprio piano tariffario) e attraverso ZeroCoda, il servizio gratuito di Asst Lariana per le prenotazioni (entrambi i servizi di prenotazione sono attivi dal 4 giugno). In aggiunta a quanto comunicato nei giorni scorsi, a partire da lunedì 8 giugno la prenotazione potrà essere effettuata anche presso le farmacie e attraverso il portale di Regione Lombardia per le prenotazioni Prenota Salute (https://www.prenotasalute.regione.lombardia.it)

Per quanto riguarda i Punti Prelievo dell’Alto Lago (Porlezza, Centro Valle Intelvi e San Bartolomeo Val Cavargna) il servizio era già su prenotazione chiamando il numero 0344/33219 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 13 alle 14.30 e pertanto nulla cambia. Si aggiunge con queste modalità di prenotazione anche il Punto Prelievi di Menaggio. Stessa cosa per il Punto Prelievi di Campione d’Italia il cui servizio continua ad essere su prenotazione contattando il numero 0041/91/6497107 o 6497108 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il lunedì e il mercoledì dalle 14 alle 16.