“Puoi cancellare il mio nome dall’agenda”: vai da ESSELUNGA invece che dall’estetista | Con meno di 100€ ti sarai tolta un pensiero a vita

Per sempre addio agli appuntamenti dall’estetista: la vera sorpresa la trovi tra gli scaffali di questo supermercato.

Non solo in estate, ma anche durante i mesi più freddi, l’attenzione per il proprio corpo resta un punto fondamentale. Pelle curata, igiene impeccabile e quell’aspetto ordinato che ci fa sentire bene e al proprio agio.

Tutto questo, però, ha un prezzo, soprattutto quando ci si affida ai trattamenti nei centri estetici. Ore e ore trascorse dall’estetista tra ceretta, appuntamenti continui per mantenere il risultato. In questo modo, il tempo libero, sembra letteralmente sparire e il portafogli ne risente pesantemente.

E se esistesse un modo per continuare a prendersi cura di sé senza sostenere costi fissi dall’estetista? La risposta arriva da Esselunga: una proposta pensata per chi non vuole rinunciare alla pulizia, ma desidera farlo alle proprie condizioni e senza spendere cifre folli. Una vera occasione da cogliere al volo, ma di cosa si tratta?

Folla infinita nei punti Esselunga: l’offerta che ha fatto impazzire tutti

Lanciata da poco, questa offerta ha fatto scattare una vera e propria corsa verso gli scaffali Esselunga. Milioni di italiani si sono precipitati nei punti vendita per acquistare un prodotto che promette di rivoluzionare la routine estetica. Niente più pomeriggi persi o abbonamenti costosi dall’estetista: ora la soluzione è a portata di mano.

Parliamo dell’epilatore Silk-épil Braun Serie 7, l’alleato perfetto per eliminare i peli, garantendo una pelle liscia e levigata in pochi secondi. Un prodotto semplice da utilizzare, adatto anche per chi è alle prime armi. Il vero e proprio vantaggio risiede nella mancanza del filo, insomma, trasportabile ovunque e che si adatta perfettamente alla vita di tutti i giorni. Una tecnologia intelligente che unisce comodità ed efficacia, ad un prezzo accessibile a tutti.

Tecnologia e convenienza: ecco perché dovresti acquistarlo

Oltre alla praticità, questo epilatore, ha delle caratteristiche pensate per migliorare l’esperienza di utilizzo. Come riportato dalla scheda tecnica di Esselunga, tale prodotto è provvisto di determinate funzioni interessanti come:

Wet&Dry: funziona sia a secco che sotto la doccia per garantire un maggiore comfort;

funziona sia a secco che sotto la doccia per garantire un maggiore comfort; Cattura i peli più corti: anche fino a 0,5 mm e promette risultati precisi e più duraturi rispetto alla classica ceretta tradizionale;

anche fino a 0,5 mm e promette risultati precisi e più duraturi rispetto alla classica ceretta tradizionale; Cappuccio con rulli massaggianti: contribuisce a ridurre la sensazione di dolore e fastidio durante la rimozione;

contribuisce a ridurre la sensazione di dolore e fastidio durante la rimozione; Batteria con autonomia di 40 minuti: in utilizzo continuo.

Veniamo ora alla parte che ha fatto brillare gli occhi a tutti: il prezzo. In super sconto, da 106,99 euro, questo prodotto sarà disponibile sugli scaffali di Esselunga, all’incredibile prezzo di 74,89 euro. Una cifra irrisoria, se paragonata alle spese mensili dall’estetista. Bisogna approfittarne subito, prima che tutti i pezzi terminino in un batter d’occhio.