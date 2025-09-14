Questo medico è sicuro: “la pasta degli italiani ti fa cadere i capelli” | Evita queste marche o finisci pelato

Nuovo studio in Albania che stabilisce che la pasta fa cadere i capelli: ecco la verità, tutti i dettagli e le curiosità

Molto spesso i nuovi studi scientifici approfondiscono delle idee circa l’andamento della popolazione ma anche dei cambiamenti a cui non abbiamo mai dato peso; uno di questi, infatti, è proprio relativo alla perdita dei capelli e all’eventuale “colpa” della pasta. Abbiamo deciso di parlare in maniera più approfondita della questione, dandovi tutti i dettagli e le curiosità della vicenda.

Negli anni, il problema della caduta di capelli si fa sempre più interessante in quanto oltre a non avere una vita semplice si sviluppa la problematica sempre in maniera frequente tra i più giovanissimi; infatti, sono tanti che soffrono di questo problema che siano donne o uomini, e non si è ancora capito da cosa può derivare.

Diversi studi hanno attribuito una possibile colpa allo shampoo utilizzato oppure al balsamo, altri, invece, ritengono che questo tipo di problema potrebbe essere legato ad un’alimentazione poco corretta, fatta di cibi processati, grassi e carboidrati poco sani.

Andiamo a vedere, in maniera approfondita cosa stabiliscono gli studi scientifici e a cosa devi fare particolare attenzione.

Caduta dei capelli, ecco da cosa può derivare: tutti gli aspetti

Come vi abbiamo appena descritto nel precedente paragrafo, la caduta dei capelli si sta rivelando un problema abbastanza comune, pertanto, una perdita eccessiva di capelli può essere preoccupante e avere un impatto negativo sull’autostima oltre che a cause legate dallo stress, dai cambiamenti ormonali e i danni dovuti ai trattamenti per capelli giocano un ruolo fondamentale. Inoltre, è bene dire che per avere capelli brillanti ed eliminare il fatto che essi cadono, bisogna mangiare in maniera corretta e quindi eliminare i cibi che possono causare questo problema.

Sebbene sia genetica che ormoni giocano un ruolo fondamentale, vi sono degli alimenti che possono favorire la perdita dei capelli e potenzialmente portare a un aumento della peluria, soprattutto se consumati in eccesso. Tra questi sicuramente abbiamo gli alimenti zuccherati come caramelle, bibite, dessert e snack elaborati, possono aumentare i livelli di zucchero nel sangue e l’infiammazione, alimenti ad alto contenuto di sodio, cibi fritti e lavorati, alcool, caffeina, grassi trans e alimenti ad alto indice glicemico come il riso bianco, il pane bianco e le patate.

Nuovo studio

Un nuovo studio sviluppato in Albania, sostiene che la caduta dei capelli può derivare anche da piatti come risotto in busta, pancarré o toast e pasta.

Il sangue ha un livello stabile di glucosio e, ogni volta che inserite zuccheri il pancreas aggiunge insulina per rimediare agli errori. L’iperinsulinimia costante destabilizza i tessuti non rispondono più a queste segnalazioni e aumentano i grassi nel sangue, causandoti questo tipo di problema.