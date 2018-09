Rally del Friuli, Fontana alle spalle di Albertini. Ronde Ticino: terzo successo consecutivo di Gilardoni

Vittoria dei bresciani Stefano Albertini e Danilo Fappani (Ford Fiesta) al Rally del Friuli, quarta prova del tricolore Wrc, serie che comprende anche il Rally Aci Como-Etv, in programma a metà ottobre. In Friuli, secondo posto per il lariano Corrado Fontana (Hyundai I20, con Nicola Arena) e quinto per l’altro comasco Paolo Porro (Fiesta, con Paolo Cargnelutti). A due gare dalla fine (San Martino di Castrozza e Como), Albertini guida la classifica generale del campionato con 55 punti. Lo inseguono Fontana (36), il vicentino Manuel Sossella (35) e Porro (23).

Successo lariano, invece, al Rally Ronde del Ticino, disputato nella vicina Svizzera: per il terzo anno consecutivo, vittoria per il pilota di Grandola ed Uniti Kevin Gilardoni (Hyundai I20), affiancato dall’imperiese Corrado Bonato.