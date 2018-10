Rally, si accendono i motori. Domani e sabato l’edizione numero37 del Trofeo Aci-Etv

«La nostra gara ha una macchina organizzativa collaudata, persone che se ne occupano per tutto l’anno. In vista dell’edizione 2018 a loro va il mio primo ringraziamento». Enrico Gelpi, presidente di Aci Como, introduce così la corsa che andrà in scena domani e sabato. Un altro grande evento sportivo sul Lario, a pochi giorni di distanza da uno spettacolare Giro di Lombardia di ciclismo, che ha visto il successo del francese Thibaut Pinot davanti a Vincenzo Nibali.

In questo fine settimana, peraltro, il Lago ospiterà la Centomiglia di motonautica, una tra le competizioni che vantano la più lunga tradizione a livello internazionale (la prima edizione fu disputata il 4 settembre del 1949). Il via domenica alle 14.30.

Il Rally Aci Como-Etv (partnership che dura da oltre due decenni) anche per quest’anno avrà validità tricolore e sarà decisivo per assegnare lo scudetto 2018 del Campionato Wrc. Ma non solo: dopo l’esordio nel 2017, sarà riproposta la competizione per le auto storiche, (in coda al Tricolore Wrc). Conferma anche per la prova Nazionale, al sabato sugli stessi tratti cronometrati delle altre due corse, ma su una distanza più ridotta. In pratica, tre gare in una.

Il primo atto della competizione sarà domani, dopo le ricognizioni sul percorso e le verifiche sportive e tecniche di queste ore. Dalle 8.30 sulla strada che collega Asso a Sormano si svolgerà lo shakedown, la prova delle auto in assetto da gara. Dopo la partenza da piazza Cavour (ore 14.15), doppio passaggio sulle prove speciali del Triangolo Lariano, “Nesso-Zelbio” e “Ghisallo”; sabato 20 ci saranno tre giri sull’“Alpe Grande” in Valle d’Intelvi e due sulla “Val Cavargna”. Riordini assistenza saranno a Porlezza; dalle 17 inizieranno le cerimonie d’arrivo delle tre gare di nuovo in piazza Cavour.

Enrico Gelpi, qualche giorno fa alla presentazione della corsa, ha voluto ricordare il rapporto di partnership e collaborazione pluriennale con Espansione Tv e Corriere di Como e poi ha ringraziato «Provincia di Como, Comuni, forze dell’ordine e chi ha condiviso i nostri sforzi sul territorio. Da tempo abbiamo iniziato una campagna di informazione per avvisare rispetto alle strade chiuse per le prove speciali. Un discorso che abbiamo affrontato con gli enti locali per tutelare sì la gara, ma anche i residenti, i frontalieri le aziende e chi si muove sul territorio».

Per garantire la buona riuscita dell’evento saranno operative complessivamente 800 persone, guidate dal direttore di gara Roberto Ledda e da Paolo Brenna, coordinatore dell’organizzazione.

Andrea Bambace, di Espansione Tv, alla conferenza stampa di presentazione ha ricordato che l’emittente comasca «ha accompagnato la corsa nella sua crescita, fin da quando era in versione “sprint”, fino all’arrivo nel Campionato italiano. La scelta è stata di essere vicini a un evento che ha sempre portato visibilità e un indotto importante».

Il Rally Aci Como-Etv 2018, peraltro, è l’unico del Tricolore Wrc dotato del massimo coefficiente (1,5).

Si annuncia dunque un duello spettacolare sulle strade del Lario, con un appello agli spettatori per la sicurezza, «Per noi è una priorità – ha spiegato Enrico Gelpi – L’invito, quindi, è di vivere questo evento da vicino, ma in piena sicurezza, seguendo le indicazioni dei commissari di gara e delle forze dell’ordine. La crescita della gara è passata anche dalla grande attenzione posta costantemente su questo fronte».