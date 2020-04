Redditi, molte famiglie sono in difficoltà. Drammatico aumento delle situazioni di povertà nel capoluogo

Le conseguenze economiche della pandemia si fanno sentire sul Lario. Anche a Como sono numerose le famiglie in difficoltà. Il sindaco, Mario Landriscina, parla di un importante aumento. «Registriamo un numero drammatico di richieste di sostegno – ha detto il primo cittadino del capoluogo lariano durante il consueto incontro con i cittadini su Espansione Tv a “Etg+ Il sindaco” – Questo osservatorio dà un indicatore inquietante, vuol dire che famiglie che non rientravano assolutamente nel novero di coloro che chiedono un sostegno ai servizi sociali, e ne avevamo già tante, ora lo fanno e questo vuol dire che il lavoro, quello che permetteva l’indipendenza e dignità e decoro a molte famiglie, ora non c’è. Pensiamo in particolare a settori come il turismo: ci sarà tantissimo da lavorare. Sarà importante allora convogliare le risorse su chi è in maggiore difficoltà ed essere puntualmente solidali e in una ottica di sistema che non trascuri nessuna possibilità e con una preparazione che dovrà essere molto meticolosa. Mai come adesso è il momento per chi ha di più di dedicare risorse a chi ha di meno, perché quelli che hanno di meno sono molto più numerosi di prima».

Situazione che è confermata anche da altri osservatori. In Lombardia, e di conseguenza nel Comasco secondo un’indagine di Facile.it diffusa ieri, l’11% degli intervistati (di nuclei familiari lombardi) ha dichiarato di aver visto sparire più del 50% del proprio reddito; mentre il 5,8% ha ammesso di aver perso il 100% delle proprie entrate. Continuando ad analizzare i dati nel dettaglio, nella regione il 14,7% delle persone che ha risposto alle domande ha dichiarato di trovarsi già oggi in una situazione di difficoltà economica, a livello nazionale la percentuale sale al 19,4%.

Esaminando come si sta affrontando questo momento di emergenza, il 31,4% delle famiglie ha dichiarato di aver fatto ricorso ai propri risparmi (contro una media italiana del 28,5%), mentre il 20,9% dei nuclei residenti in Lombardia ha cercato di ridurre le spese legate all’alimentazione.

Inoltre il 12% delle famiglie ha dichiarato di aver fatto ricorso a una o più misure introdotte dai decreti del Governo. Quello più utilizzato è risultato essere il bonus da 600 euro per autonomi e partite Iva. Gli altri provvedimenti a cui i lombardi hanno fatto maggiormente ricorso sono la sospensione delle rate del mutuo prima casa, il prolungamento della validità della polizza Rc auto o moto e la proroga per il pagamento delle multe.

Dal punto di vista delle imprese, infine, emerge la tendenza ad adottare un approccio “attendista” come segnala la recente statistica della società di servizi al mondo creditizio Crif: una flessione del 14,7% del numero di richieste di valutazione e rivalutazione dei crediti presentate dalle imprese italiane nei primi 3 mesi dell’anno, con una dinamica negativa accentuata dall’incertezza derivante dalla pandemia di Covid-19 e dal conseguente lockdown che ha condizionato l’attività di numerosi settori dell’economia nazionale.