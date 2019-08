Regalo di compleanno: Marco Roncoroni al Rally iridato in Germania

Per i suoi 50 anni, che festeggerà il prossimo 25 agosto, il pilota di rally comasco Marco Roncoroni si è regalato la partecipazione alla gara del Mondiale che si disputa in Germania, in programma dal giorno 22. Una gara tutta su asfalto, un terreno congeniale per il portacolori della scuderia Val Senagra Corse, che in questa stagione sta partecipando alla serie nazionale International Cup, dove occupa il quarto posto nella classifica assoluta a una gara dalla fine (il Rally di Bassano in calendario dal 29 settembre). Marco Roncoroni nella prova iridata tedesca sarà al via con il numero 79. A leggergli le note, Paolo Brusadelli, pure lariano, che lo affianca ormai da anni. La vettura sarà una Skoda Fabia.

La corsa tedesca, che si svolge nella stagione estiva, è una meta molto gettonata fra gli appassionati italiani, che in concomitanza con le ferie approfittano per vedere dal vivo una prova del Mondiale. Per Roncoroni e per gli altri esponenti della pattuglia tricolore sicuramente non mancherà il supporto dei tifosi di casa nostra.

Oltre che da a Marco Roncoroni e Paolo Brusadelli, il Nord-Lombardia nella competizione in terra di Germania sarà rappresentata da un altro equipaggio: con una Peugeot 208 sono infatti iscritti i varesini Marco Oldani e Pietro D’Agostino: sulle loro fiancate il numero 91.