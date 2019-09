Regio Insubrica, la critica: «Le Leghe dividono»

L’assessore regionale con delega ai Rapporti con la Confederazione elvetica, Massimo Sertori è da ieri il presidente della Regio Insubrica. Ha assunto l’incarico dopo l’assemblea generale di Villa Gallia, a Como.

I lavori erano stati avviati dal consigliere di Stato del Canton Ticino e presidente uscente della Regio, Norman Gobbi, che ha ricordato le collaborazioni avviate nel corso del suo mandato, a iniziare dai dossier sulle auto immatricolate in Svizzera e utilizzate da cittadini residenti in Italia, passando dalla questione dei lavoratori frontalieri. Il segretario della Comunità di lavoro, Francesco Quattrini, ha ricordato il lavoro costante dei tavoli tecnici, tra cui quello sull’economia e sulla Lia, sull’ambiente e la mobilità, sul turismo, sport e tempo libero. Presente anche il consigliere Alberto Preioni della Regione Piemonte, che ha evidenziato la volontà della nuova amministrazione piemontese di dare il proprio contributo alla Comunità di lavoro.

Nel suo dossier di insediamento, Sertori ha parlato di Campione di Italia, dei frontalieri, ma anche delle Olimpiadi invernali del 2026 che secondo il presidente «al di là dei confini istituzionali, potranno portare benefici anche sul territorio svizzero e sono certo che la Regio potrà avvalorare e creare sinergia». Sostegno alle Olimpiadi che potrebbe beneficiare della programmazione internazionale Interreg per gli anni 2021/2027.

A Villa Gallia erano presenti 20 degli 85 soci della Regio: tra loro anche il sociologo Beppe Livio, socio onorario della Comunità di lavoro in quanto ex presidente della Provincia di Como.

La Comunità di Lavoro Regio Insubrica era nata negli anni Novanta, con l’obiettivo di far crescere la collaborazione tra il Canton Ticino e le Province italiane di Como, Varese, Lecco e Verbano Cusio Ossola. «Lo slogan che venne scelto – ricorda Livio – che campeggia ancora sui documenti della Regio è “Un confine che unisce”. Da alcuni anni, le Province italiane, in difficoltà economica, sono state sostituite dalla Regione Lombardia e dalla Regione Piemonte», ricorda Livio. All’inizio vi fu una attiva partecipazione di molti Comuni, italiani e ticinesi, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, delle Università, di associazioni culturali e territoriali. Era luogo di incontro, soprattutto tecnico, e anche di confronto e di collaborazione fra le amministrazioni (province e Cantone) e le associazioni del mondo del lavoro. Un ruolo significativo fu assunto nella promozione delle partnership per la realizzazione di progetti finanziabili con il Programma Europeo Interreg.

«Di tutto quello è rimasto molto poco – commenta amaro Livio – Da una parte perché in entrambi i territori sono diventati egemoni due partiti simili nel nome (Lega Lombarda e Lega Ticinese) ma, da sempre, portatori di una cultura di strenua difesa dell’identità territoriale». «Quindi spesso il “confine che unisce” si è trasformato nel “muro che divide”. Dall’altra perché l’entrata in gioco delle Regioni ha fatto prevalere le ragioni “politico istituzionali” a quelle prettamente legate al territorio. C’è da chiedersi cosa rappresenti oggi la Regio Insubrica e quale ruolo possa rappresentare per i nostri territori».

«È indubbiamente importante occuparsi dell’accordo, fermo da 5 anni, tra Italia e Svizzera sulla tassazione dei frontalieri, cercando ognuno per la sua parte, come Regioni e come Cantone, di avere una qualche influenza sui rispettivi Governi – dice sempre Livio – Ma forse si dovrebbe riflettere e lavorare per ricostruire un clima di reciproco rispetto tra cittadini italiani e cittadini ticinesi. Non si possono sempre utilizzare parole di scontro nelle campagne elettorali e poi pensare che questi messaggi non abbiano effetti sui rapporti tra le persone, quando ogni giorno vivono e lavorano fianco a fianco».

«Se la Regio Insubrica, come “comunità di lavoro” vuol vivere, deve forse uscire dal circolo ristretto dei rapporti istituzionali e guardare maggiormente alla società civile ed alle comunità – conclude – E forse allora gli 85 soci potrebbero aumentare».