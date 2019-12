Regione Lombardia assegna ai comuni 2,6 milioni per rinnovare la dotazione delle polizie locali

Regione Lombardia mette a disposizione dei comuni uno stanziamento complessivo di 2,6 milioni di euro per acquistare dotazioni e strumenti e per rinnovare il parco veicoli delle Polizie locali. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta su proposta dell’assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato. Le domande dei comuni, delle unioni dei comuni e delle Comunità Montane dovranno essere presentate entro le ore 14.00 del 31 gennaio 2020. Con il bando sarà possibile acquistare: biciclette elettriche, droni, radio portatili e veicolari, dash cam (telecamera da cruscotto), bodycam o telecamere indossabili. Ma anche defibrillatori semiautomatici portatili, metal detector portatili, fototrappole, laser scanner e simulatori auto. Compresi, nell’elenco della dotazione previsto dalla giunta moto e bici professionali, autovetture ecologiche, moto e scooter, moto d’acqua, gommoni, motoslitte, colonnine SOS, armadi blindati per custodia armi e materiale didattico per insegnamento della sicurezza stradale nelle scuole.