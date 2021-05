Regione Lombardia, un bando per aiutare le micro, piccole e medie imprese

Aperto il termine per presentare le domande di partecipazione al “Bando di sostegno alle Mpmi per l’innovazione delle filiere di Economia Circolare in Lombardia – Edizione 2021”, realizzato in collaborazione con Unioncamere Lombardia e con le Camere di Commercio lombarde nell’ambito dell’Accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo.

Si tratta di una misura studiata per le micro, piccole e medie imprese lombarde.

I criteri del Bando sono stati approvati dalla giunta regionale su proposta dell’assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi di concerto con gli assessori Raffaele Cattaneo (Ambiente Clima) e Lara Magoni (Turismo, Marketing territoriale e Moda).

La dotazione finanziaria ammonta a euro 3.621.000 euro di cui 2.765.000 euro stanziati da Regione Lombardia e 865.000 euro stanziati dalle Camere di Commercio lombarde.

Il testo del bando è disponibile sul sito di Unioncamere Lombardia all’indirizzo web www.unioncamerelombardia.it. Le domande possono essere presentate dal 3 maggio al 15 luglio esclusivamente in modalità telematica con firma digitale. Per informazioni è possibile rivolgersi all’Area Servizi per le Imprese – Assistenza e Sviluppo PMI di Unioncamere Lombardia: ambiente@lom.camcom.it.