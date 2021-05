Rete dei musei ticinesi, i video dei testimonial

Le Direttrici e i Direttori dei Musei d’Arte del Mendrisiotto lanciano l’iniziativa «Testimonial per i Musei d’Arte del Mendrisiotto», un ciclo di brevi videoclip che verranno pubblicati sui canali social della Rete MAM e sulle piattaforme dei singoli musei ogni domenica, dal 16 maggio al 13 giugno 2021. I cinque musei della Rete MAM hanno voluto dare la parola ai loro amici e sostenitori invitandoli, come “testimonial”, a condividere ricordi e riflessioni per documentare il profondo legame che li unisce ai musei, attraverso brevi messaggi video.

Sono state coinvolte delle personalità del mondo della cultura – attori, poeti, artisti, storici dell’arte, architetti – che hanno aderito con convinto entusiasmo e hanno condiviso le loro testimonianze, i loro

ricordi e aneddoti relativi ad opere o mostre che li hanno particolarmente colpiti. Riflessioni rivolte ai musei e a tutti i loro visitatori che credono profondamente alle istituzioni museali quali luoghi indispensabili, che

permettono non solo di accrescere le conoscenze di ognuno e di offrire singolari esperienze estetiche ma anche di suggestioni per immaginare il futuro.

I vari “testimonial” sono stati individuati dai diversi musei, chiamati per il loro ruolo importante nella storia del museo, l’originalità delle loro voci e del loro sguardo sulle collezioni, come pure per le loro preziose e

apprezzate collaborazioni di contenuto scientifico o curatoriale, ma anche per la lunga amicizia e il fedele sostegno nei confronti dei musei della rete. Queste personalità, inoltre, ben rispecchiano alcuni elementi

fondamentali dei musei MAM, ovvero la relazione con il territorio, con il Mendrisiotto e il Ticino, come pure con la scena culturale svizzera, nonché internazionale.

Avremo pertanto modo di ascoltare testimonianze molto diverse, fra le quali: Giovanni Agosti, Andrea Bignasca, Gardi Hutter, Lora Lamm, Alberto Nessi, Elena Pontiggia, Chasper Pult, Marco Solari.

I videoclip saranno pubblicati ogni domenica, dal 16 maggio fino al 13 giugno 2021, sui canali social e sul sito internet della Rete MAM (www.museidartemendrisiotto.ch) e sulle piattaforme dei singoli musei.

In occasione della Giornata internazionale dei Musei (quest’anno sul tema « Musei per ispirare il futuro »), domenica 16 maggio, saranno presentati i primi due videoclip, realizzati da due musei della Rete.

I prossimi appuntamenti “online” avranno luogo domenica 23 maggio, domenica 30 maggio, domenica 6 giugno e domenica 13 giugno 2021.