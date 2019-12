Rfi annuncia lo stop dei treni in caso di neve e gelo. Viaggi su rotaia sempre più complessi per i pendolari

Rete Ferroviaria Italiana annuncia il “Piano neve e gelo” per la Regione Lombardia in vista dell’inverno e i pendolari tremano, ma non di freddo.

Questo perchè le condizioni meteo avverse potranno causare una possibile riduzione dei treni in circolazione. Ovvero corse soppresse per neve e gelo.

È questo uno dei dati salienti contenuti nel documento presentato nei giorni scorsi che potrebbe dunque avere ripercussioni anche su alcune linee spesso molto utilizzate dai viaggiatori comaschi. A partire dalla S11 Milano-Como-Chiasso. Una tratta già molto contestata che nei giorni scorsi si è aggiudicata la palma di peggior linea lombarda per ritardi e soppressioni e il quarto posto nella classifica delle peggiori linee italiane.

Adesso dunque si prospetta anche la possibilità di rimanere a piedi a causa del meteo.

