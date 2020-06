Ricomincia la “guerra” dei ristorni: in ballo ci sono 216 milioni di franchi

La lettera firmata da Attilio Fontana e Christian Vitta il 30 aprile scorso, con cui Lombardia e Ticino chiedono ai governi nazionali di Roma e Berna di accelerare sulla revisione della normativa fiscale riguardante i frontalieri, non è piaciuta a nessuna forza politica italiana, ma nemmeno alla Lega dei Ticinesi. Per motivi ovviamente diversi.

Sull’ultimo numero del Mattino della domenica, il settimanale gratuito edito dal partito di via Monte Boglia, il direttore (e deputato al Parlamento federale) Lorenzo Quadri ha spiegato, nello stile che gli è consueto, i motivi di questo disappunto.

I ristorni fiscali, sostiene Quadri, sono «soldi che versiamo senza alcun motivo, perché – come già scritto infinite volte negli scorsi anni – la famigerata Convenzione del 1974, che li istituisce è del tutto superata dagli eventi e non ha più ragione di essere».

L’approfondimento nel “Corriere della Frontiera” oggi in edicola con il Corriere di Como