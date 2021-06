Ristoranti, da oggi aperti anche all’interno

È il giorno del completo ritorno alla normalità per ristoratori, baristi e per i loro clienti. Da oggi, infatti, torna il rito del caffè al bancone dei locali, ma soprattutto la possibilità di sedersi al tavolo di ristoranti, pub e bar per il pranzo e la cena. Un cambiamento non di poco conto per tutti quei locali che non hanno grandi spazi esterni e che non avevano potuto sfruttare la possibilità in vigore dallo scorso 26 aprile di servire i clienti all’aperto.

Resta il limite dell’orario, che deve fare i conti con il coprifuoco dalle 23 alle 5. Tra una settimana (dal 7 giugno) questo slitterà alla mezzanotte e con il mantenimento dei numeri calanti del contagio, dal 14 giugno la Lombardia sarà zona bianca, quindi senza coprifuoco (cancellato in ogni caso in zona gialla dal 21 giugno).

Restano consentite per i locali la vendita con asporto di cibi e bevande e la consegna a domicilio, che deve però avvenire nel rispetto delle norme sulla gestione dei prodotti. Salta da oggi anche un altro limite, ovvero le 4 persone non conviventi allo stesso tavolo. Per il resto va assicurato il mantenimento di almeno 1 metro di distanza tra i clienti di tavoli diversi. La mascherina si può togliere soltanto quando si è seduti per consumare. Invariate le regole sui menù, che devono essere consultabili attraverso soluzioni digitali oppure su carta plastificata.

