Ristorni, arrivano 5,6 milioni

Significativa boccata d’ossigeno finanziaria in vista dell’auspicata ripartenza economica del territorio lariano.

«Alle Province di Varese, Como, Lecco e Sondrio è stata assegnata la somma di 15 milioni e 870 mila euro per il ristorno fiscale delle tasse pagate in Svizzera dai lavoratori frontalieri per l’anno fiscale 2019. Nello specifico, alla Provincia di Como sono stati assegnati 5 milioni, 611mila e 915 euro».

Ad annunciarlo ieri è stato il comasco Alessandro Fermi, presidente del Consiglio regionale della Lombardia.

«Con questi contributi – ha aggiunto Alessandro Fermi, che è passato di recente dalle fila di Forza Italia a quelle della Lega di Matteo Salvini – le varie realtà territoriali possono pianificare importanti lavori di manutenzione, riqualificazione infrastrutturali e potenziamento del trasporto pubblico locale. Alle risorse assegnate oggi si andranno poi ad aggiungere i fondi destinati direttamente ai Comuni ripartiti dal ministero dell’Economia e delle Finanze secondo i criteri stabiliti da Regione Lombardia».

La somma in gioco come detto fa riferimento all’anno fiscale 2019 e alla cifra che la Svizzera non destina direttamente ai comuni di residenza dei frontalieri ma alla Regione.

«I quasi 6 milioni di euro in fondi diretti all’ente della Provincia di Como attraverso Regione Lombardia e provenienti dai ristorni dei frontalieri sono indubbiamente una buona notizia – ha dichiarato ieri pomeriggio il consigliere regionale comasco del Pd Angelo Orsenigo – Questa si somma all’ottima notizia dello scorso mese di luglio, quando il governo centrale ha comunicato l’arrivo di 32,5 milioni di euro di fondi statali per i comuni comaschi di frontiera, ovvero una boccata di ossigeno per gli amministratori che hanno risentito molto della crisi dovuta alla pandemia e uno strumento in più per reinvestire nelle comunità».

«I fondi governativi – ha aggiunto ieri l’esponente del Partito Democratico in Regione – sono la cifra massima mai raggiunta relativamente alle risorse che vengono retrocesse dalle autorità svizzere in base agli attuali accordi fiscali. È importante sottolinearlo perché questo ammontare sarà il riferimento adottato per garantire l’invarianza di risorse ai comuni di frontiera quando sarà ratificato il nuovo accordo fiscale tra Italia e Svizzera».