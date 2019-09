Rogo nel negozio di caccia e pesca, il giudice condanna il gestore

Quattro anni per incendio doloso e truffa all’assicurazione. Condanna in primo grado, ieri in Tribunale a Como, per il presunto responsabile del rogo che, nel settembre del 2015, ha distrutto il negozio di pesca “Arte pesca e sport”, in via Varesina, a Villa Guardia al primo piano di un edificio su tre livelli. I vigili del fuoco avevano spento una prima volta le fiamme, che poi erano divampate nuovamente poche ore dopo, in piena notte.



Le indagini dei carabinieri e dei vigili del fuoco si erano indirizzate sulla pista dell’incendio doloso e sul banco degli imputati è finito un 53enne originario della Sardegna che gestiva il locale. Ieri la sentenza di primo grado, con la condanna a 4 anni dell’imputato, difeso dall’avvocato Massimo Di Marco.