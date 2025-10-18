Rovellasca vive una notte di terrore | Sembrava una scena di The Walking Dead

Una serata di terrore a Rovellasca: giovane armato di mazza chiodata semina il panico.

Un episodio di inaudita violenza ha turbato profondamente la quiete serale di Rovellasca, trasformando il cuore del paese in un teatro di caos e paura.

Una scena degna delle più disturbanti narrazioni viste sul grande schermo. Era la sera di lunedì 13 ottobre, intorno alle ore 21, quando tra piazza Risorgimento e il parcheggio del Caffè 900 si è consumata una brutale aggressione. Episodio che ha lasciato sgomenta l’intera comunità.

Un ragazzo di 17 anni, di origini ugandesi e già noto alle forze dell’ordine, in preda all’ira più bieca ha brandito una mazza da baseball modificata con chiodi.

L’arma, rudimentale ma estremamente pericolosa, è stata utilizzata per inseguire un giovane di 23 anni, nato a Como e residente in zona.

Lite che poteva degenerare in tragedia

L’assalto con la mazza chiodata è seguito ad un lite tra i due che si poteva concludere nel peggiore dei modi. Voci non confermate affermano che l’ugandese resosi conto che le forze dell”ordine erano state chiamate sia fuggito abbandonando la mazza nei pressi dell’asilo. Pare anche che avesse con sé della droga abbandonata durante la fuga, lanciandola nel giardino di un’abitazione a caso.

Il giovane aggredito è stato colpito più volte, riportando ferite fortunatamente non gravi, ma lo shock per quanto accaduto ha avuto un impatto profondo sulla percezione di sicurezza dei cittadini. Anche se l’intervento dei Carabinieri ha portato all’arresto del giovane aggressore.

Rovellasca vittima di un episodio di grande violenza

La mazza chiodata, ovviamente è stata posta sotto sequestro, mentre proseguono le indagini per accertare le motivazioni alla base dell’aggressione. Pare che siano riconducibili a precedenti dissidi personali tra i due giovani.

Il minorenne, ora affidato all’autorità giudiziaria, dovrà rispondere del suo gesto. L’episodio, che ricorda le disturbanti atmosfere della serie The Walking Dead, quando Negan punisce i suoi nemici con la mazza Lucille, ha scosso profondamente l’animo dei residenti. Questo implica che ci sia maggiore controllo del territorio e interventi concreti per prevenire il ripetersi di simili atti di barbarie. Una serata che avrebbe dovuto scorrere placida in un paese tranquillo si è invece tinta di rosso. Questo episodio ha lasciato sul selciato non solo il sangue di una giovane vittima, ma anche la triste consapevolezza che la violenza, a volte, può esplodere inaspettata anche nei luoghi più insospettabili.