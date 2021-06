Sabato a Villa Olmo la festa per il 152° anniversario della Polizia Locale di Como

Sabato 19 giugno alle ore 10 a Villa Olmo, sarà celebrato il 152° anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Locale di Como, in forma ridotta nel rispetto delle misure di prevenzione sanitaria. In questa occasione verrà sottoscritto un accordo per l’applicazione delle politiche di sicurezza urbana tra Regione Lombardia e Comune di Como come ente capofila di altri 25 comuni, e sarà presente l’assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato. Durante la cerimonia verranno conferiti gli encomi agli ufficiali e agli agenti che si sono distinti nello svolgimento del servizio negli anni 2019 e 2020. Il numero di posti per assistere all’evento è contingentato. Al termine della cerimonia saranno presentati i dati sull’attività annuale del Comando.