Sale il tasso di positività in Lombardia. Oggi 758 nuovi casi

A fronte di 38.173 tamponi effettuati, sono 758 i nuovi positivi di oggi in Lombardia con un tasso di positività che si alza leggermente e arriva all’1,9% (ieri era 1,5%). In terapia intensiva ci sono 42 pazienti, uno in meno rispetto all’ultima rilevazione. I ricoverati non in terapia intensiva sono 339 e scendono, sebbene di una sola unità. Alto il numero dei decessi che sono stati 6 in Lombardia per un totale complessivo di 33.898 persone. Nel Comasco sono stati rilevati 42 nuovi positivi che portano il totale dei contagi sul Lario a 61.473, mentre il totale dei decessi è di 2.297.

In Canton Ticino sono 58 i nuovi positivi di oggi, sono 38 i pazienti ricoverati, 5 quelli sottoposti a cure intensive; il totale dei decessi oltrefrontiera è di 997.