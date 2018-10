Salgono a tre le vittime sulle strade negli ultimi giorni

Giorni tragici, questi di metà ottobre, sulle strade lariane e non solo. Sono nel fine settimana sono stati ben tre i lutti che hanno sconvolto il nostro territorio. L’ultimo decesso in ordine di tempo è quello della donna di 32 anni di Arcisate investita venerdì sera a Oltrona San Mamette, sulla Lomazzo Bizzarone. La giovane, Michela Russo, da quella maledetta notte era ricoverata in Rianimazione all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, dove purtroppo è deceduta nelle scorse ore.

Accertamenti dei carabinieri della compagnia di Menaggio anche per fare luce sulla dinamica dell’incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica sulla statale Regina, a Gravedona, che è costato la vita a Antonio Piazzoli, pensionato di 76 anni, travolto da un’auto e morto poche ore dopo all’ospedale Sant’Anna. La procura di Como (pm Simone Pizzotti) ha disposto l’autopsia.

Ma notizie drammatiche nel fine settimana sono arrivate anche dalla Toscana per la morte di Roberto Draghi, 54 anni, deceduto sabato scorso in un incidente avvenuto sulle strade di Arezzo, dove il centauro, presidente del Moto Club Galliano Cantù, stava partecipando a un raduno con altri appassionati.

Dopo un problema alla sua moto, era salito sulla due ruote di un amico. I due sono poi stati vittime dello schianto. I familiari e i tanti amici del Moto Club e non solo aspettano di potersi stringere per l’ultima volta attorno a Roberto, ma la data dei funerali non è ancora stata resa nota.