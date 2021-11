Salgono i contagi in Lombardia. Dieci i decessi

Salgono contagi e decessi. A fronte di 143.223 tamponi effettuati oggi, i nuovi casi positivi in Lombardia sono stati 682. Stabile la situazione in terapia intensiva dove ci sono 49 pazienti (+1 rispetto a ieri). Salgono invece i ricoverati non in terapia intensiva: 317 (+24 rispetto a ieri). Sono stati dieci i decessi di oggi in Lombardia per un totale di 34.172 vittime dall’inizio della pandemia.

Nel comasco il totale dei contagiati sale a 62.710, mentre il bilancio delle vittime è di 2.303.