Salta progetto nave covid a Trieste

(ANSA) – TRIESTE, 19 MAG – La nave covid Gnv ‘Allegra’ attesa a Trieste nelle settimane scorse, che avrebbe dovuto ospitare decine di anziani positivi al coronavirus, non arriverà più nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia. Secondo quanto si è appreso la relazione dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (Asugi) avrebbe considerato non più indispensabile il trasferimento delle persone sulla nave. La relazione sarebbe stata consegnata questo pomeriggio alla Regione, che l’aveva chiesta per avere un parere tecnico sul caso. Sulla nave avrebbero dovuto essere ospitati gli anziani positivi al coronavirus alloggiati nelle case di risposo.