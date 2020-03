Salvini, 10mila positivi in Lombardia

(ANSA) – MILANO, 13 MAR – "I positivi in Lombardia sono 10mila, con 650 ricoverati in terapia intensiva": è quanto ha detto il leader della Lega Matteo Salvini intervenuto in diretta ad ‘Aria pulita’ su Italia7Gold. Salvini ha spiegato di essere in collegamento dalla Regione Lombardia "dove ho visto gli ultimi dati".