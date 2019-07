Sanità, nessuna scadenza per chi è in regola con i vaccini

«Nessun obbligo o scadenza al 10 luglio per le famiglie i cui ragazzi sono in regola con le vaccinazioni obbligatorie. Per gli altri, ambulatori aperti anche senza appuntamento, ma in caso di inadempienza prolungata, scattano le sanzioni». È quanto comunica l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, ricordando che in Lombardia, grazie all’anagrafe informatizzata che consente lo scambio di informazioni tra le Agenzie per la Tutela della Salute e gli istituti scolastici, le famiglie che sono in regola con i vaccini dei propri figli non hanno alcun adempimento da svolgere entro domani. In caso di inadempienza, invece, è prevista la convocazione dei genitori dei minori e un invito diretto a regolarizzarsi, fornendo tutte le indicazioni e le informazioni del caso. «Per agevolare le famiglie dei minori fino ai 6 anni non in regola che avevano fissato almeno due appuntamenti, poi disattesi, – spiega Gallera – abbiamo attivato l’apertura di ambulatori vaccinali ad accesso libero fino al 31 agosto. Qualora permanesse l’inadempienza, l’ATS di riferimento provvederà ad attivare il percorso sanzionatorio».