Santi nuovo presidente Federagenti

(ANSA) – GENOVA, 10 DIC – Alessandro Santi, 54 anni, veneziano, titolare di agenzie marittime operanti nei vari settori sia commerciali che passeggeri, è da oggi il nuovo presidente della Federazione Nazionale Agenti, Raccomandatari e Mediatori Marittimi. Succede a Gian Enzo Duci, che ha guidato Federagenti per due mandati e che in questi giorni è stato nominato vice presidente di Conftrasporto-Confcommercio. Il passaggio di testimone è avvenuto nel corso dell’assemblea "di Natale", svoltasi quest’anno via web, e ha confermato la volontà di continuità sulla rotta imboccata da Federagenti, in prima linea nell’affrontare tematiche strategicamente importantissime quali la nuova legge professionale, una revisione della legge del 94 di riforma dei porti (che ha dato risultati non entusiasmanti) e la gestione delle risorse per il rilancio dell’economia del Mare anche nella prospettiva di una nuova centralità del Mediterraneo e dell’Italia nel suo mare. Alessandro Santi, past Ppesident dell’Associazione Agenti Marittimi di Venezia, è anche il coordinatore della Venezia Port Community che raggruppa mondo delle imprese e del lavoro in un fronte comune per la difesa del porto lagunare. (ANSA).