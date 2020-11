Sardegna: minacce a Solinas, disegnata una forca

(ANSA) – CAGLIARI, 05 NOV – Minacce al presidente della Regione Sardegna Christian Solinas. L’immagine di una forca è stata disegnata sul marciapiede del centralissimo Largo Carlo Felice a Cagliari. A fianco, la firma degli anarchici. Immediata la solidarietà e la ferma condanna della Lega. "Si tratta di una chiara minaccia al governatore della Sardegna – dichiara in una nota il coordinatore regionale e deputato Eugenio Zoffili – a lui e a tutta la sua squadra va la mia solidarietà: episodi come questo non devono essere né sottovalutati, né taciuti, tanto più durante una grave crisi come quella che stiamo vivendo. Mi auguro che tutte le forze politiche, senza distinzione, prendano le distanze senza giustificare o minimizzare la portata di questi gesti squallidi". Interviene anche il capogruppo in Consiglio regionale Dario Giagoni: "Le istituzioni, la democrazia e il rispetto stesso delle posizioni politiche altrui non sarà mai eclissato dai gesti di codardi che mirano a nascondersi dietro l’anonimato di una bomboletta spray". (ANSA).