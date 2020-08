Sbarchi in Sardegna, Zoffili invoca la Marina

Chiede che venga schierata la Marina Militare, Eugenio Zoffili, parlamentare leghista comasco e coordinatore regionale del partito di Salvini. “Il Viminale ha confermato che le imbarcazioni sulle quali i migranti giungono in Sardegna dall’Algeria sono piccole e difficilmente rilevabili dai radar – scrive Zoffili – La sorveglianza aerea e navale dev’essere attuata in modo più efficace, potenziando ulteriormente le dotazioni di uomini e mezzi per far sì che nessuna imbarcazione non autorizzata, che potrebbe trasportare come già avvenuto persone infette, possa raggiungere le coste della Sardegna, quindi dell’Italia e dell’Europa. Va schierata la Marina Militare” aggiunge il parlamentare che annuncia anche una sua prossima missione in Algeria per cercare una soluzione alla questione.