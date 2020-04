Sbarco equipaggio Costa Magica ad Ancona

(ANSA) – ANCONA, 22 APR – Ormeggerà al porto di Ancona martedì 28 aprile la nave da crociera Costa Magica per lo sbarco dei 617 membri di equipaggio: senza entrare in città né avere alcun contatto con le persone presenti a vario titolo nello scalo, l’equipaggio sarà fatto sbarcare, fa sapere la Regione Marche, "con le condizioni e i percorsi di massima sicurezza sanitaria, per raggiungere le proprie destinazioni di residenza". Nel pomeriggio si è svolto in videoconferenza un incontro di coordinamento per la gestione delle operazioni tra tutte le istituzioni coinvolte. Dalla Costa Crociere alla Regione, dal Comune alla capitaneria fino all’Autorità portuale, all’Asur e al medico del porto. La sinergia tra le autorità è stata possibile grazie alle direttive e all’intervento della ministra delle Infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli, che in prima persona sta lavorando per assicurare il rientro in Italia delle navi da passeggeri battenti bandiera italiana.