Scendono i ricoveri in Lombardia. Otto i decessi

Il bollettino Covid emanato oggi dal Ministero della Salute conferma il trend settimanale che ha visto un calo dell’indice di positività in Lombardia.

Anche i ricoveri negli ospedali regionali sono in calo, mentre a rimane alto è sempre il numero delle nuove vittime. Oggi si sono registrati 284 casi a fronte di 65.113 tamponi effettuati con un tasso pari allo 0,4% (ieri era 0,5% a fronte di 49.782 tamponi processati).

I ricoverati nei reparti Covid ordinari sono 339, dieci in meno rispetto a ieri. I pazienti che sono in cura in terapia intensiva sono 57, sei in meno rispetto alla rilevazione di ieri.

Purtroppo come detto i decessi a causa del Covid non si arrestano. Oggi sono state 8 le vittime che portano il totale in Lombardia a 34.083.

Per quanto riguarda la provincia di Como, solo 5 i nuovi positivi riscontrati, mentre all’ospedale Sant’Anna sono 12 i pazienti ricoverati.

Il tasso di positività sul Lario è stabile ormai da settimane al 10%, i decessi hanno raggiunto un totale di 2.302, mentre il numero complessivo dei contagiati, da quando ha avuto inizio il conteggio, è 62.354.