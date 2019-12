Scherma, centinaia di atleti attesi nel fine settimana a Monguzzo per il Trofeo Ferrante

Una manifestazione che chiuderà la stagione 2019 della Comense scherma e ricorderà un giovane atleta nerostellato, scomparso prematuramente.

Sabato e domenica il sodalizio lariano propone a Monguzzo la tredicesima edizione del Trofeo Pietro Ferrante. Un evento che vuole ricordare il promettente schermitore che il primo gennaio del 1999 perse la vita in un incidente stradale a soli diciotto anni sulla strada che collega le località di Oga e Bormio, in Alta Valtellina.

Di fatto una competizione “open”, aperta a tutte le categorie (compresa la spada paralimpica). Sia sabato 21, che domenica 22 dicembre, al centro sportivo di via Giovanni XXIII il via delle competizioni è fissato alle 9. In Brianza sono attesi circa 350 tra fiorettisti e spadisti, anche se numeri più precisi si potranno avere nell’immediata vigilia della competizione.

I concorrenti raggiungeranno Monguzzo da tutta la Lombardia oltre che da Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria e dalla vicina Svizzera. In extremis potrebbero arrivare atleti anche da Toscana e Marche.

Si parte dunque sabato mattina (ore 9) con la spada femminile open, seguita dalla gara di Ragazzi e Allievi. Si passa poi al Fioretto con ragazze-Allieve (alle 11.30), Open femminile (13), Bambine-Giovanissime (13.30), Open maschile (15.30) e, alla stessa ora, spada paralimpica.

Domenica si inizia con la competizione di spada maschile Open (ore 9); poi sono in programma la prova di spada femminile Ragazze-Allieve (alle 10); la conclusione con due competizioni di fioretto, Maschietti- Giovanissimi alle 13.30 e Ragazzi-Allievi alle 15.