Scherma, raduno azzurro annullato: niente trasferta per tre nerostellate

Dopo la lettera di convocazione, è giunta quella in cui si comunica lo stop all’allenamento collegiale per ragioni legate all’emergenza Covid-19. Niente trasferta nelle Marche, a Jesi, per le tre portacolori della Comense Scherma chiamate al raduno della Nazionale giovanile di fioretto, che era previsto dal 26 al 30 dicembre. Le nerostellate Irene De Biasio, Carlotta Ferrari e Arianna Proietti (nella foto), proseguiranno la preparazione in città, nella palestra di via Negretti.