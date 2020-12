Sci: Cdm; gigante Santa Caterina, in testa Zan Kranjec

(ANSA) – SANTA CATERINA VALFURVA, 05 DIC – Lo sloveno Zan Kranjec in 1.04.34 è al comando dopo la prima manche del primo dei due slalom gigante di coppa del mondo di Santa Caterina, recupero di quelli cancellati in val d’Isere. Seguono lo svizzero Marco Odermatt in 1.04.80 ed il francese Alexis Pinturault in 1.04.82. Miglior azzurro dopo la prova dei primi trenta atleti al via è Luca De Aliprandini al momento 16/o in 1.06.39. Poi c’è Giovanni Borsotti con un ritardo di due secondi e 26 centesimi. Si gareggia sotto una fitta nevicata che è andata avanti per tutta la notte costringendo gli organizzatori ad un gran lavoro per ripulire il fondo della pista che ha poi progressivamente creato problemi agli atleti con conseguenti distacchi molto alti. Vi è anche una visibilità non buona che ha costretto all’accensione dei riflettori. La pista Deborah Compagnoni su cui si gareggia non è particolarmente ripida ed ha un solo significativo cambio di pendenza. Seconda decisiva manche alle 13,30. (ANSA).