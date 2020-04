Scienza italiana in lutto per la scomparsa di Corrado Lamberti, astrofisico e giornalista

Si è spento a 72 anni l’astrofisico Corrado Lamberti, scienziato noto in Italia e nel mondo per il suo grande lavoro di ricerca e divulgazione.

Lamberti era nato a Lenno il 6 maggio del 1947, ed era sempre rimasto profondamente legato alla sua terra.

Giornalista e scrittore, la sua ricerca toccava astrofisica, fisica, fisica delle particelle. Ha speso l’intera vita nella ricerca e nella divulgazione scientifica. Grande amico di Margherita Hack, con lei aveva diretto le riviste astronomiche L’Astronomia e Le Stelle.

Un’attività così intensa e proficua da valergli – oltre a una lunghissima serie di riconoscimenti – anche l’intitolazione di un piccolo pianeta, un asteroide scoperto nel 1985 da un astronomo americano e poi rinominato 6206 Corradolamberti.

Lo scienziato comasco era ricoverato all’ospedale di Gravedona da alcuni giorni, dopo aver contratto il Coronavirus.

Commosso il sindaco di Tremezzina, Mauro Guerra. “Corrado era un grande scienziato, uno studioso capace di parlare alla gente. Ma era anche un amico, un compagno di tante storie politiche, un difensore di libertà e democrazia. Sono affranto. Non appena vi saranno le condizioni, lavoreremo per dedicargli lo spazio che merita nella storia della nostra comunità, ma ricorderemo anche tutti i nostri concittadini vittime del virus”.