Sconto benzina: sono 43 i comuni del Comasco dove si riparte

Sono 43, su un totale di 106, i comuni della provincia di Como che rientrano nella Fascia A e quindi nei quali scatterà a breve lo sconto benzina. Per goderne sarà necessario scaricare una App nel play Store – già a disposizione e gratis – e per chi non avesse un telefonino aggiornato si potrà invece scaricare il modulo dal sito di Regione Lombardia “sconto carburante” e consegnarlo in Comune ricevendo così un codice via sms. Basterà solo mostrare al gestore dell’impianto il codice rifornimento generato dall’App scaricata sullo smartphone e procedere al pagamento. Entrando nell’App, si potranno poi sempre verificare i litri di carburante ancora disponibili a prezzo scontato per la giornata e per il mese in corso. Sono previste sanzioni: chiunque effettui rifornimento a prezzo scontato senza averne titolo o, pur avendone diritto, effettui rifornimento godendo di una riduzione di prezzo non spettante, utilizzando l’identificativo altrui, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3mila euro, oltre al ritiro immediato dell’identificativo impropriamente utilizzato. Il beneficiario che cede il proprio identificativo ad altri o lo utilizzi per veicoli altrui è soggetto al pagamento di una sanzione da 500 a 3mila euro.