Scuola: al via anno in istituto Bari con accoglienza prime

(ANSA) – BARI, 14 SET – È cominciato l’anno scolastico anche a Bari, nell’istituto Euclide-Caracciolo, una delle poche superiori in Puglia ad aver cominciato oggi la scuola. Dalle 8:30, a distanza di mezz’ora gli uni dagli altri, entrano gli studenti delle prime, 181 ragazzi divisi in nove classi, che vengono accolti nell’auditorium insieme ai genitori per conoscere i professori. Da domani tutti i 901 studenti delle 41 classi cominceranno le lezioni con la didattica a distanza fino al 24 quando, come nel resto della Puglia, la scuola aprirà in presenza. Ai ragazzi e ai loro genitori viene misurata la temperatura all’ingresso, poi entrano uno alla volta e consegnano l’auto-dichiarazione pre-compilata nella quale dichiarano di non essere in quarantena, di non avere sintomi Covid e di non essere entrati in contatto con positivi. Dopo l’igienizzazione delle mani e aver indossato la mascherina chirurgica fornita dalla scuola, accedono all’auditorium seguendo un percorso obbligato delimitato da stencil sul pavimento e accompagnato da segnaletica e materiale informativo sulle regole anti-Covid da rispettare. "Ci abbiamo tenuto ad incontrare il primo giorno i ragazzi, in una sorta di cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico" ha spiegato la dirigente scolastica Giovanna de Giglio. In attesa che arrivi il nuovo organico Covid, 5 docenti e un collaboratore scolastico, per le classi superiori a 21 studenti, i ragazzi resteranno a turno a casa seguendo le lezioni da remoto. (ANSA).