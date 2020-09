Scuola, in Lombardia mancano 31mila computer

Carenza di computer e connessione assente per 4 studenti su 10. Questi i dati più allarmanti che riguardano la Lombardia dove il “digital divide” si traduce nella mancanza di 31mila pc. Oltre a ciò un ragazzo su 5 non possiede un device.

Sono i numeri presentati dal consigliere regionale Elisabetta Strada (Lombardi Civici Europeisti). «Si sta lavorando per il superamento del “digital divide” nella popolazione scolare dai sei a diciotto anni. Va detto che i device necessari verranno acquistati nel 2021 – spiega il consigliere Strada – Non è pensabile che la Regione Lombardia, dopo aver effettuato la necessaria mappatura del bisogno tecnologico non fornisca subito agli studenti gli strumenti necessari al superamento della povertà digitale».