Scuola, Piemonte testerà tutto il personale e allievi medie

(ANSA) – TORINO, 30 DIC – Il ritorno nelle aule a gennaio in Piemonte sarà accompagnato da uno screening a tappeto del personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado, e da uno screening modulare, cioè a rotazione, sugli allievi delle seconde e delle terze medie, individuati dal pool di epidemiologi della Regione come significativo per monitorare l’andamento generale dell’epidemia da Covid-19 in ambito scolastico. Lo prevede il piano Scuola Sicura illustrato oggi dall’assessore all’Istruzione della Giunta Cirio, Elena Chiorino. "Lo screening modulare – ha spiegato Chiorino – ha una base potenziale di circa 75 mila ragazzi, che saranno selezionati su base volontaria. Ai genitori si chiederà di accompagnare i figli negli hot spot una volta al mese, poiché ogni settimana sarà testato un quarto della classe. L’obiettivo è quello di monitorare l’andamento del contagio e contenerlo". "Il calendario scolastico – ha rimarcato – è intatto: la ripresa è prevista per il 7 gennaio. L’auspicio è quello di tornare alla didattica in presenza per restarci". (ANSA).