Se questo insetto fa il nido a casa tua, chiama l’agente immobiliare e vendi subito | È un killer nato

Fai attenzione a questo insetto e al suo nido

Nel mondo odierno, la pulizia della casa e vivere in un ambiente sereno e tranquillo è l’obiettivo di moltissimi dei nostri utenti. Proprio per questo, in questo articolo dobbiamo approfondire la questione di un insetto che entra spesso nelle case dei nostri utenti e potrebbe procurare danni ingenti all’abitazione, compromettendo di conseguenza la serenità ma anche la pulizia. Andiamo a vedere i dettagli e le curiosità che ne riguardano.

Quando parliamo di periodo estivo, soprattutto se il caldo è cocente e afoso, i lettori sono sempre attenti alla pulizia della propria abitazione, soprattutto per rendere il tutto un luogo sicuro per convivere sia con se stessi che con il proprio partner o i propri figli.

Può capitare che, soprattutto se manchiamo per diversi giorni dovuti al relax estivo e delle vacanze, ci siano degli insetti che disturbano e possono provocare dei problemi di salute da non sottovalutare.

Andiamo a vedere di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che possono fare la differenza.

Fai attenzione a questo insetto o rischi grosso: ecco tutti i dettagli

Se siamo sempre attenti alla pulizia della nostra casa, possiamo imbatterci in un animaletto che potrebbe sembrare innocuo ma in realtà potrebbe creare diversi problemi di salute ai nostri lettori: stiamo parlando del pesciolino d’argento, insetto dell’ordine degli Zygentomi, comparso sulla Terra circa 300 milioni di anni fa. Questo animale è molto facile trovarlo tra i libri, tra la polvere ma anche su lino, cotone e perfino sugli alimenti. Nonostante non abbiano ali, escono dalle uova già simili agli adulti, soltanto più piccoli.

Inoltre, questi animali sono molto pericolosi per coloro che soffrono di allergie, sebbene i sintomi vengono considerati rari. Individuare il nido non è semplice perché sono insetti velocissimi e molto abili nel mimetizzarsi, si nascondono di giorno e si muovono di sera e quindi bisogna pulire e ispezionare bene diverse parti della casa come bagni, cucine, cantine e soffitte, ma anche crepe nei muri, nei pavimenti e negli angoli di porte e finestre;

Come eliminare il pesciolino d’argento

Se vuoi eliminare questi pesciolino d’argento dalla tua abitazione, esistono diversi metodi fai da ma naturali.

Tra questi sicuramente abbiamo:

barattolo-esca fai-da-te: ossia riempiendo un barattolo con farina, cereali secchi o crocchette per animali e lascialo aperto

giornale umido

olio di cedro

trappole adesive

foglie di alloro