Sedile fisso, presidenza regionale: Silvia Vaccani unica “papabile”

Tre regioni, sabato prossimo, andranno al voto per i nuovi comitati della Federazione canottaggio sedile fisso. L’elezione riguarderà anche la Lombardia – oltre che Liguria e Toscana – che si avvia ad avere un presidente comasco in una fase certo non semplice, quella in cui lo sport, al pari di tutti i settori, deve confrontarsi con la problematiche legate all’emergenza sanitaria.

L’unica candidatura è quella di Silvia Vaccani, nella foto sopra, da anni in prima linea a fianco di suo papà Saverio, delegato della provincia di Como. Va poi ricordato il suo impegno nello sviluppo e organizzazione del centro remiero di Eupilio, quale presidente della sezione sedile fisso della struttura.

Giulia Minnucci



Sabato, dunque, la votazione, con le società lombarde che nomineranno per il presidente e quattro consiglieri. Per quanto riguarda la “quota tecnici”, si è presentata un’altra lariana, Giulia Minnucci della Plinio Torno. L’elezione si svolgerà a dalle 15 proprio a Eupilio, sulle rive del Lago di Pusiano.