Semifinali playoff per l’ultimo posto in B: domani il ritorno

Alessandria con un piede in finale; situazione più equilibrata fra Padova ed Avellino. Manca solo una squadra per definire l’organico della serie B del prossimo anno, in cui militerà anche il neopromosso Como, salito con Perugia e Ternana. Per conoscere il nome, bisognerà conoscere l’esito dei playoff di serie C.

Attualmente sono in corso le semifinali. Sono già state disputate le sfide di andata, mentre quelle di ritorno sono in programma domani. Nel primo incontro sul campo dell’AlbinoLeffe l’Alessandria si è imposta con il punteggio di 1-0.

In Veneto, invece, il match tra Padova e Avellino si è concluso 1-1 e dunque la partita del Partenio si annuncia molto calda. E già all’andata le polemiche non sono mancate.

La finale, sulla base di due partite, si giocherà il 13 e il 16 giugno.