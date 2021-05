Sempre più giù i ricoveri: sono cento i pazienti Covid negli ospedali comaschi

Dopo i bassi numeri del weekend, tornano a risalire le cifre del contagio. In provincia di Como oggi sono stati registrati 57 nuovi positivi, ma fortunatamente non c’è stata nessuna vittima. Il totale complessivo dei contagiati è di 59.574 persone con 2.258 decessi dall’inizio della pandemia.

Sono cento le persone ancora in cura nelle strutture di Asst Lariana, non accadeva da mesi di registrare un così basso numero di degenti per coronavirus. Sono 86 al Sant’Anna di cui 8 in rianimazione, più 2 in attesa al pronto soccorso. Sono 11 a Mariano Comense, e un paziente a Cantù in attesa al Pronto soccorso questa mattina.

In Lombardia, a fronte di 32.446 tamponi effettuati, i nuovi casi positivi sono 505. Scendono i ricoveri sia nelle terapie intensive – dove ci sono ancora 272 persone – e negli altri reparti. Ieri ci sono stati 17 decessi in tutta la Regione per un totale di 33.495 persone decedute dall’inizio della pandemia.