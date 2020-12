Serie A 2020-2021: ufficiale il cammino della Briantea84

Ufficializzata la partenza della Serie A Fipic (Federazione italiana di pallacanestro in carrozzina) e presentato il nuovo format che vedrà le otto squadre iscritte suddivise in due gironi.

Il 23 gennaio si tornerà in campo per l’inizio del campionato 2020-2021 e la UnipolSai Briantea84 Cantù debutterà in trasferta sul parquet di Reggio Calabria alle 19.

I biancoblù giocheranno poi la prima partita al PalaMeda il 30 alle 20.30 nel derby contro Special Bergamo Sport Montello. A completare il gruppo B ci sarà il Key Estate Gsd Porto Torres, con i canturini che voleranno in Sardegna il weekend successivo (la sfida è in programma il 6 febbraio alle ore 15).

Alla fine del girone di ritorno, che si concluderà sabato 27 febbraio, sarà tempo dei quarti di finale dei playoff.

Verranno compilate due classifiche che decreteranno gli incroci delle sfide delle otto contendenti. Le quattro formazioni vincitrici accederanno alle semifinali (andata il 20 marzo, ritorno il 27 marzo). La finale scudetto sarà giocata al meglio delle tre gare (10, 17 e 24 aprile). I piazzamenti dal terzo all’ottavo posto verranno stabiliti da una serie di incroci con match di andata e ritorno.