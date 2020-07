Serie A: Cagliari-Sassuolo 1-1

(ANSA) – ROMA, 18 LUG – Cagliari e Sassuolo hanno pareggiato 1-1 (0-1) in una gara della 34/a giornata del campionato di calcio di Serie A, disputato sul terreno della Sardegna Arena. I gol: al 12′ pt Caputo per gli emiliani, al 18′ st Joao Pedro per i sardi. Entrambi hanno realizzato 18 reti in questo campionato. Cagliari 11/o con 42 punti, Sassuolo 8/o a 48. (ANSA).