Serie C 2019-2020: definito il quadro delle partecipanti. Un torneo con molti grandi nomi del calcio tricolore

Il 2-0 del Trapani sul Piacenza nello spareggio playoff ha definito la sessantesima e ultima squadra che parteciperà alla serie C 2019-2020. Mentre i siciliani hanno festeggiato la promozione in B, gli emiliani nella prossima stagione rimarranno ancora nella terza serie nazionale. Proprio a Piacenza (nella foto), il Como ha disputato la sua ultima gara in serie C, nei playoff 2016-2017.

Il quadro delle partecipanti è dunque definito. in attesa che vengano definite le iscrizioni e – come capita ogni estate – si conosca anche il numero delle società eventualmente non ammesse.

E’ troppo presto per parlare di gironi. Certo è che sarà una serie C di alto livello, con molte formazioni che vantano una solida tradizione, a partire dalla Pro Vercelli, che nella sua storia vanta sette scudetti. Altri nomi importanti, oltre allo stesso Como, il Lecco, il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, la Pro Patria, il Padova, il Lanerossi Vicenza, il Venezia, la Juventus Under 23, l’Alessandria, il Novara, il Siena, il Cesena, la Triestina, il Bari, l’Avellino, il Foggia, il Catanzaro e la Reggina.

Ecco il quadro completo, con la divisione per regioni

Lombardia: Albinoleffe, Como, Giana Erminio Gorgonzola, FeralpiSalò, Lecco, Monza, Pergolettese, Pro Patria, Renate

Veneto: Arzignano Valchiampo, L.R. Vicenza Virtus, Padova, Venezia

Trentino-Alto Adige: Sudtirol-Alto Adige

Friuli-Venezia Giulia: Triestina

Piemonte : Alessandria, Gozzano, Juventus Under 23, Novara, Pro Vercelli

Liguria: Albissola

Emilia Romagna: Carpi, Cesena, Imolese, Piacenza, Ravenna, Rimini

Toscana: Arezzo, Carrarese, Pianese, Pistoiese, Pontedera, Siena, Lucchese

Umbria: Gubbio, Ternana

Marche: Fermana, Sambenedettese, Vis Pesaro

Lazio: Rieti, Viterbese

Abruzzo: Teramo

Campania: Avellino, Casertana, Cavese

Puglia: Bari, Foggia, Monopoli, Virtus Francavilla

Basilicata: Az Picerno, Potenza

Calabria: Catanzaro, Reggina, Rende, Vibonese

Sicilia: Catania, Sicula Leonzio, Siracusa

Sardegna: Arzachena, Olbia