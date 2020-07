Sgarbi a Menaggio il 5 agosto

L’arte come grande tesoro del nostro Paese. Ne parlerà Vittorio Sgarbi a Menaggio nel parco dell’asilo Mantero in viale Castelli il 5 agosto alle 21 ospite del premio letterario “Artelario.it”, in una lectio magistralis che partirà dalla pubblicazione per i tipi di Silvana editoriale del catalogo “Il tesoro d’Italia” edito in occasione della mostra ideata dallo stesso Vittorio Sgarbi al Padiglione Eataly di Expo 2015. Un volume che costituisce un eccellente strumento per apprezzare la ricchezza del patrimonio artistico dell’Italia, un vero tesoro costruito sulla varietà. Il volume offre così, del nostro paese, un ritratto comparativo, senza precedenti, del fare arte nelle sue diverse regioni, nei suoi più riposti distretti e nei più disparati tempi, documentando dal Piemonte alla Sicilia la varietà genetica di alcuni grandi capolavori. Per ogni regione sono selezionate poche opere non necessariamente famose ma di grande significato, accompagnate da un’accurata scheda descrittiva che la inquadra nel discorso.