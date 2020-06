Sinigaglia, l’inaugurazione nel 1927 nel ricordo di Volta

Fin dall’inizio la vocazione dell’impianto cittadino fu assolutamente polisportiva

Lo stadio di Como venne inaugurato il 30 luglio 1927 nel culmine delle celebrazioni in occasione del primo centenario della morte di Alessandro Volta. Le prime partite furono disputate in settembre, un triangolare fra Comense (squadra che era nata dalla fusione di Calcio Como ed Esperia), Inter (con il mitico Giuseppe Meazza agli esordi e l’ungherese Arpad Weisz come allenatore) e Genoa. Erano presenti il principe ereditario Umberto di Savoia e della madrina dell’evento, Antonietta Porta Sinigaglia, madre del campione del remo Giuseppe, uno dei più forti canottieri del XX secolo morto al fronte durante la Prima guerra mondiale a cui lo stadio di Como venne dedicato. Fin dall’inizio la vocazione dell’impianto cittadino fu assolutamente polisportiva, con corsi di ginnastica artistica, ma anche pugilato, pesistica, maratone e ippica.



La pista di cemento è poi diventata tappa di importanti corse ciclistiche (compreso il Giro di Lombardia e il Giro d’Italia con la conclusione della cronometro Erba-Como il 5 giugno del 1952) e perfino di gran premi di motociclismo.

Del progetto dello stadio di Como era stato incaricato nel 1926 l’architetto milanese Giovanni Greppi.



I lavori iniziarono nel dicembre dello stesso anno e si conclusero a tempo di record per un cantiere così complesso dopo poco più di un anno e mezzo, a fine luglio del 1927. Il costo dell’opera fu di oltre tre milioni di lire.

Negli eventi indimenticabili legati al Sinigaglia, c’è l’arrivo dell’elicottero di Papa Karol Wojtyla nel maggio del 1996 in occasione della visita del Pontefice in città. Lo stadio è stato anche palcoscenico per spettacoli di musica. Tra i cantanti che si sono esibiti da menzionare i Deep Purple, gli Status Quo, Jovanotti e i Pooh.