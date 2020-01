Smog alle stelle, domani si decide il blocco ai diesel. Prosegue lo stop a Milano e nel Sud Lombardia

Smog ancora alle stelle. La cappa di polveri sottili sembra soffocare Como e provincia. Dopo una breve pausa, le famigerate Pm10 sono tornate a crescere fino a valori altissimi. Le centraline Arpa mercoledì hanno fatto registrare un livello di Pm10, fuori soglia in tutta la provincia di Como. A Como città è stata raggiunta la quota di 88 microgrammi, 38 oltre la soglia d’allarme dei 50. Non va meglio ad Erba dove la stazione di via Battisti ha rilevato una concentrazione di polveri sottili pari a 91 microgrammi. Maglia nera a Cantù, con aria irrespirabile. I valori hanno superato la soglia limite di 49 microgrammi, segnando quota 99.

La media provinciale è dunque sopra il livello di guardia per il terzo giorno consecutivo. Al quarto, scattano automaticamente le misure antismog di primo livello, tra le quali le limitazioni ai diesel Euro 4.

Domani dunque è attesa la decisione dei sindaci che devono recepire le direttive della Regione Lombardia.

Sempre da domani, invece, a Milano e provincia, ci sono le misure temporanee di 2° livello. Ovvero stop ai diesel anche sabato, domenica e festivi.

A Monza (dove domenica giocherà peraltro il Como) e Cremona restano attive le misure di 1° livello, che scattano anche a Pavia, Lodi e Mantova, in pratica in tutto il Sud della regione.

L’approfondimento sul Corriere di Como in edicola venerdì 17 gennaio