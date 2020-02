Smog, calano gli inquinanti sul Lario

In Lombardia, grazie al forte vento di ieri, significativo calo dei livelli di Pm10 nell’aria con valori che in tutte le province sono sotto la soglia dei 50 µ/m3 e in alcune scendono addirittura sotto i 10 µ/m3 della media provinciale. In base ai dati rilevati ieri dalle centraline di monitoraggio di Arpa Lombardia, abbiamo, sempre come media provinciale 7,3 µ/m3 a Como, qualcosa di più a Lecco (9,3 µ/m3) e Sondrio (9,5 µ/m3). Nei prossimi giorni potranno tornare condizioni progressivamente più favorevoli all’accumulo degli inquinanti, almeno fino alla giornata di domenica, quando le condizioni torneranno a essere neutre o variabili.