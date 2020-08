Sono 166 gli agriturismi del Comasco

La Regione Lombardia ha approvato nuove misure per sostenere l’attività degli agriturismo danneggiati dal lockdown.

La provincia di Como conta ben 166 agriturismi e si colloca al quinto posto in Regione, dopo Brescia con 340, Mantova con 236, Pavia con 224 e Bergamo con 170.

“Il settore degli agriturismi – ha spiegato l’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia, Fabio Rolfi – è tra i più colpiti dagli effetti economici del Covid19. Ne sto visitando a decine in queste settimane e tutti i gestori chiedono sostegno economico e semplificazioni burocratiche. Per questo la Regione Lombardia ha deciso di intervenire in maniera concreta e decisa. Nei giorni di venerdì, sabato e domenica sarà quindi consentito oltrepassare la soglia massima di pasti giornalieri, fermo restando ovviamente il numero massimo annuo previsto dal certificato di connessione. È un intervento particolarmente rilevante e richiesto dagli operatori che consente di sfruttare i giorni di maggiore affluenza compensando le mancate entrate che si riscontrano durante la settimana. Chi ha spazi adeguati e ha chiuso l’attività durante il lockdown potrà anche dare ospitalità a un numero di persone superiore a quello indicato dal certificato”.

Ecco il numero degli agriturismi in Lombardia, divisi per provincia:

Bergamo: 170

Brescia: 348

Como: 166

Cremona: 72

Lecco: 79

Lodi: 33

Mantova: 236

Milano: 133

Monza e Brianza: 16

Pavia: 224

Sondrio: 121

Varese: 90

Totale Lombardia: 1.688.